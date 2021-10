Investiture au Conseil départemental de Sédhiou : Le président sanctionne Boubacar Biaye et investit la patronne de la PNA, Dr Annette Seck.

À l'image de son collègue Sadio Dansokho sanctionné par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar dans les investitures au Conseil départemental de Saraya, Boubacar Biaye aussi est passé à la trappe.

Macky Sall a choisi le docteur Annette Seck pour diriger la liste de la coalition au Conseil départemental de Sédhiou.



C'est la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) qui a donné l'information dans un post. Après avoir remercié le patron de la coalition, elle a d'emblée sollicité le soutien en particulier des femmes du département de Sédhiou "pour lesquelles mon engagement pour leur cause demeure pour moi une priorité".



Ainsi, la tête de liste du département de lancer un appel à la mobilisation pour la victoire. "J'appelle tous mes frères et sœurs du département de Sédhiou afin qu’ensemble dans la cohésion et la solidarité nous puissions relever une nouvelle fois le défi de ces élections locales de 2022".