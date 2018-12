Investiture Macky Sall : La responsable de « Madicke2019 » tacle les transhumants et Chefs d’État qui ont fait le déplacement

La cérémonie d’investiture organisée par les leaders de Benno Bokk Yakaar pour la réélection du Président Macky Sall a été marquée par la présence de chefs d’État invités par leur homologue Sénégalais.

Il faut préciser que la rencontre de l’Internationale libérale a été mise à profit par le chef de file de l’Apr pour convier les Présidents Aziz de la Mauritanie, Adama Barrow de la Gambie et Alassane Dramane Ouatara de la Côte d’Ivoire.

Mais pour la présidente du parti GPTS « il ne s’agit ni plus ni moins que d’un renfort sollicité par Macky Sall et qui cache mal son impopularité croissante dans son propre pays ».

Selbe Linguère Diouf semble d’autant plus convaincue que « ces 3 chefs d’État se trouvent présentement dans la même situation de déchéance que leur homologue, au niveau de leurs pays respectifs ».

En outre, elle estime que la foule qui s’était déplacée ce week end à l’Arena tour ne serait rien d’autre que du « bétail politique » payé, déplacé et nourri avec l’argent du contribuable

D’autre part, la présence des transhumants que sont Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé, entre autres, n’a pas manqué de retenir l’attention de Ndèye Selbé Linguère Diouf.

« Des larbins qui avaient assisté, impuissants , à la chute du Président Abdoulaye Wade en 2012, pour aujourd’hui se prévaloir malhonnêtement d’un quelconque potentiel politique à apporter à Macky Sall » dira t’elle. C’est pourquoi la responsable du GPTS en appelle à plus de vigilance de la part des compatriotes et de coller au programme de développement proposé par Me Madické Niang. Selon elle, « Me Madické Niang représente une alternative crédible face aux dégâts de tous ordres causés par le régime de Macky Sall »