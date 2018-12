Investiture : Le Sep de BBY salue l’unité et l’engagement des alliés gages d’une victoire de Macky Sall au 1er tour en février 2019.

A la suite du congrès d'investiture de notre candidat qui a connu un succès retentissant le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar tient à remercier toutes les hautes personnalités qui ont participé à l’évènement, tous les leaders de partis, d'organisations, de mouvements alliés, les personnalités indépendantes et acteurs socio-culturels et du monde des affaires qui partagent avec nous cette détermination à œuvrer pour un avenir radieux pour le Sénégal.



Le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar félicite les militants et sympathisants qui ont répondu massivement avec un engagement certain et un enthousiasme communicatif qui en disent long sur leur volonté ferme de réélire le Président Macky Sall au premier tour de la présidentielle du 24 février 2019.



C'est l'occasion de saluer l'abnégation et l'esprit patriotique des forces politiques qui ont accepté de s'unir volontairement dans cette grande coalition de BBY pour participer, ensemble, la main dans la main à la construction d'un Sénégal meilleur autour du Président Macky Sall, maintenant ainsi intact le flambeau de l'espoir allumé depuis 2012.



Tous ont compris que la seule bataille qui vaille c'est celle de l'unité et de la solidarité pour l'atteinte de l'objectif clairement identifié : la victoire au premier tour pour permettre à son Excellence le Président Macky Sall de poursuivre l'œuvre de construction, dans la paix et la stabilité, d'un Sénégal de tous un Sénégal pour tous réalisant la justice sociale et l'équité territoriale.



Nos félicitations vont également en direction du Président Macky, candidat de BBY, qui a su, à travers un discours franc et sincère articulé autour d'un bilan des réalisations effectuées au service des populations et des perspectives réalistes et alléchantes, toucher le cœur des sénégalais d’ici et de la Diaspora ; particulièrement des congressistes et des invités.



Le succès éclatant de la manifestation de samedi à Diamniadio, symbole d'un Sénégal debout qui prend son envol, augure de lendemains encore plus merveilleux. Il démontre encore une fois que la victoire est à notre portée. Il s'agit en effet de maintenir intacte la tension de la mobilisation sur le terrain, jour après jour jusqu'à la victoire finale.



Fidèles, aux principes et à la discipline de notre candidat président Macky Sall, le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar regrette les désagréments liés à la manifestation.





Fait à Dakar, le 02 décembre 2018 ​​​​​



Le SEP de BBY