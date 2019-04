Investi dans sa fonction de président du Sénégal : Macky Sall renouvelle son appel au dialogue.

Après la proclamation des résultats provisoires par la commission nationale de recensement des votes, Macky Sall déclaré vainqueur provisoirement, avait lancé un appel au dialogue à la classe politique ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation sénégalaise. Un appel ou invitation au dialogue que des leaders de l'opposition ont décliné. Mais il en faudra plus pour décourager Macky Sall qui, à l'occasion de son investiture tenue ce mardi 02 avril au Centre des Expositions de Diamniadio, a renouvelé cet appel au dialogue. “En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle mon appel au dialogue sans exclusive ; un dialogue ouvert et constructif à toutes les forces vives du pays ; forces politiques, économiques et sociales”, a-t-il déclaré sous les applaudissements de l'assistance.