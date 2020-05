Inventions et Covid-19 : « Il faut soutenir la créativité sénégalaise » (Sanoussi Diakité Président ASPI)

Face à la propagation de la pandémie du Coronavirus au Sénégal, beaucoup d'inventions et d’innovations ont été notées dans l'effort de guerre contre la maladie.

C'est le cas de l'innovation des machines lave-main, conçues par le génie créateur sénégalais. Des efforts qui méritent d'être soutenus et accompagnés par le gouvernement sénégalais, selon Sanoussi Diakité, le président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'invention et de l'innovation.

« Il n'y a aucune situation qui puisse remettre en question la cause mentale d'un peuple à faire face à un problème. La création est une ressource mondiale », précise t’il.

Ce qui appelle à la création des conditions de l'éclosion de la création, l'innovation surtout dans les pays africains et le Sénégal en particulier.

« Il faut juste créer les conditions de l'éclosion de la créativité. Il faut soutenir l'innovation », invitera-t-il, avant de rappeler que « c'est dans les moments plus difficiles que l'homme fait montre de créativité. Ce qui fait sortir de nouvelles solutions qui permettent d'engager un mieux vivre ».

Sanoussi Diakité invite également à revoir les types de masque par rapport aux masques de protection. Car soutient-il encore, tous les masques ne répondent pas aux normes édictées...