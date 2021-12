Invasion des bateaux étrangers : Mamadou Diop Decroix dénonce le mutisme des autorités

Le député Mamadou Diop Decroix n’a pas raté le ministre Alioune Ndoye et les autorités gouvernementales en fustigeant la « mauvaise gestion et l’incompétence » dont ils font preuve constamment. Selon le député, il y a trop de laxisme dans beaucoup de secteurs et cela handicape de plus en plus le pays. Dans le secteur de la pêche, Mamadou Diop a vivement déploré le privilège accordé aux bateaux étrangers qui pompent nos ressources halieutiques au détriment des pêcheurs artisanaux qui peinent à en trouver et sont même exposés à des dangers de mort en mer...