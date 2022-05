Invalidation de la liste de Yewi Askan Wi : " C'est la faute de ses leaders qui n'ont qu'à prendre leurs responsabilités" (Fatoumata Niang Ba)

Pour la présidente du parti Union pour le développement du Sénégal Renouveau, les membres de Yewwi Askan Wi n'ont qu'à prendre leurs responsabilités suite à l'invalidation de leur liste départementale de Dakar. Car pour Fatoumata Niang Ba, cette invalidation relève de la propre responsabilité des leaders de la dite coalition. "S'ils ont commis leur propre erreur, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et assumer leur turpitude. Car la loi c'est la loi et si cette liste est jugée irrecevable, c'est de leur faute. On n'y peut rien. L'intimidation ne passera pas. Car personne ne peut manipuler l'opinion. Les sénégalais sont mâtures et ils ont pu découvrir de leurs propres yeux les limites des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Les élections se passeront convenablement sans aucun problème", précise-t-elle...