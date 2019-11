Invalidation candidature Khalifa Sall et Karim Wade : Les préoccupations du Comité des droits de l’homme

Les experts onusiens du Comité des droits de l’homme sur le Sénégal et au sujet de la participation aux affaires publiques, s’est préoccupé par une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2019 invalidant la candidature de Karim Wade et Khalifa Sall sans qu’une limite temporelle à la déchéance de leur droit d’être éligible soit prévue. Aussi, le comité a-t-il invité le Gouvernement à garantir, en pratique, la primauté du Pacte sur le droit national, ainsi qu’un recours utile aux justiciables en cas de violation du Pacte. Le Comité a aussi demandé au Sénégal de prendre des mesures nécessaires pour « mettre sa législation en conformité avec le Pacte et clairement définir les catégories de condamnés se voyant privés de l’exercice de leurs droits civils et politiques et la durée de la suspension de ces droits.