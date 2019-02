Intrusion musclée au domicile d’Ousmane Sonko à Ziguinchor : Me Diagne l’avocat de la famille se félicite du verdict

Le gendarme identifié lors de l’intrusion musclée au domicile de la mère d’Ousmane Sonko a été condamné ce mercredi matin par le tribunal de Grande Instance de Ziguinchor à trois mois de prison avec sursis.



Me Djiby Diagne, avocat de la famille de Ousmane Sonko, joint par téléphone, s’en félicite : «La décision a déclaré le gendarme, Nicolas Mendy coupable d’abus d’autorité qui est une infraction consacrée par les dispositions de l’article 164 alinéa 1 du code pénal qui montre que l’acte qui a été fait par Nicolas Mendy est une action qui enfreint la loi. C’est une victoire pour le peuple Sénégalais. C’est normal que la famille qui a subi un préjudice, se sente tout à fait heureuse de voir que la justice a été rendue. C’est une condamnation de principe. Nous avions fait une citation directe qui est une procédure particulière qui permet d’inviter le procureur à venir à l’audience, d’inviter toutes les parties à être présentes parce que c'est le caractère particulier de cette procédure. À partir de ce moment, le principe de la juridiction sénégalaise en matière de citation pour la première fois, on vous accorde le sursis. C’est ce que nous avons voulu, pas une condamnation qui envoie Nicolas en prison, mais qu’il prenne conscience que ce qu’il a fait est une violation totale de la loi. C’est pourquoi, à ce niveau, on ne peut que s’en réjouir...»