Intronisation de l'Archevêque de Dakar : "Je ne me suis jamais intéressé au rôle d'archevêque... Je demande beaucoup d'indulgence" (Mgr André Gueye)

La Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a accueilli, ce samedi 3 mai 2025, la cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. Un événement exceptionnel qui a vu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses du pays, dont le ministre de l'Intérieur, Général Jean-Baptiste Tine, des représentants de l'Église, l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, le président des Imams et Oulémas du Sénégal, El Hadji Oumar Diène, et le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne.



Lors de son premier discours en tant qu'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye a sollicité le soutien de tous les fidèles, prêtres et autres acteurs de l'Église. « Je ne me suis jamais intéressé au rôle d'archevêque, croyant que ce n'est qu'un rôle de plus ou une responsabilité réservée aux autres. C'est pour vous dire que je n'y ai jamais pensé et j'ai dû me documenter et même demander aux professeurs, aux théologiens pour en connaître davantage. Je demande beaucoup d'indulgence... » a indiqué Mgr André Gueye, qui sollicite le soutien de tous les prêtres.



Dans son allocution, le nouvel archevêque de Dakar, Mgr André Gueye, a félicité et remercié son prédécesseur, Mgr Benjamin Ndiaye, désormais archevêque émérite de Dakar, à qui il a souhaité un bon repos. « Je vous remercie pour avoir déblayé le terrain et indiqué le chemin à suivre. Vous êtes certes en retrait, mais vous restez archevêque émérite. Ce qui signifie pour ma part que je pourrai toujours compter sur vos conseils sages, clairvoyants et sur vos prières. Je vous souhaite des jours paisibles et calmes quelque part... », a déclaré l'archevêque de Dakar.