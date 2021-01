Introduction de l'éducation sexuelle / Le Président Macky Sall d'un ton ferme, clôt le débat : « Tant je suis à la tête de ce pays je ne laisserai pas passer ce fait... »

Après son message de fin d'année, le président de la République Macky Sall a fait face à la presse comme chaque année, pour parler des questions liées à l'actualité, notamment celles touchant l'éducation sexuelle et l'introduction de l'homosexualité. Le chef de l'État après avoir déploré tout le débat de supposition qui en est fait, dira sans ambages : "c'est une question qui n'est pas dans les projets du Sénégal".



En effet, il estime en avoir parlé même pendant la dernière visite du Premier ministre Canadien, Justin Trudeau en donnant sa claire position qu'il ne sera pas dans cette logique de laisser passer l'introduction de cette initiative pas du tout en phase avec nos valeurs et nos réalités.



"Je tiens à préciser que nous sommes intrinsèquement liés à nos valeurs. Donc, que les sénégalais se tranquillisent et sachent que nos réalités sont bien prises en compte", conclura le chef de l'État...