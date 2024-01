Introduction d’un recours au Conseil constitutionnel : Aïda Mbodj exige la restitution de ses parrainages et l’annulation de tout le processus

Suite à son recours introduit au niveau du conseil constitutionnel après la vérification des parrainages, la candidate Aïda Mbodj a fait face à la presse ce lundi 08 janvier 2024.

En effet, la présidente du parti de l’Alliance Nationale pour la Démocratie And Saxal Liggéey est revenue sur la problématique du fichier électoral qui lui a valu l’invalidité de sa candidature aux prochaines joutes électorales qui se tiendront le 25 février 2024.



À en croire les propos de Aïda Mbodj, beaucoup d’irrégularités et d’erreurs ont été détectés à leur niveau, notamment dans la région de Diourbel et de Bambey dont des omissions et des rejets au nombre de 21 000 pour non-conformité. Alors qu’en réalité, comme l’a-t-elle si bien souligné, c’est eux qui ont donné la mauvaise information car, « ce que nous avons déposé et ce qu’il y avait à l’origine dans nos plateformes sont conformes », mentionne -t-elle.

À cela, s’ajoute le problème des doublons internes. Mieux encore, l’exemple le plus illustratif est celui d’une certaine Fatou Ndiaye qui aurait occupé une troisième place de la plateforme mais au moins 5 fois répertoriée sur la page avec un même numéro d’identité. Sans laisser en rade la liquidation des primo votants non identifiés.

En tout état de cause, Aïda Mbodj a demandé la restitution de ses parrainages et l’annulation de tout le processus « biaisé » depuis le début, avant d'interpeller la CENA sur la base de quel fichier a-t-elle évalué les candidats.