Introduction d'un module "Homosexuel" dans les programmes scolaires : Les précisions du ministre de l'Éducation nationale.

Après cette rencontre qui s'est déroulée la semaine dernière à Saly et qui a vu la participation de l'UNESCO, certains acteurs de l'Education ont soupçonné cette agence des Nations Unies de vouloir "introduire certaines questions liées à l'homosexualité". Ce qui n'aura pas plu au ministre de l'Education nationale qui, à l'occasion d'une visite à l'institut national de formation des jeunes aveugles( INEFJA) à Thiès, a voulu montrer la position du gouvernement du Sénégal sur cette question.



Selon Mamadou Talla, " il n'a jamais été question pour le Sénégal, de discuter d'une quelconque refonte des curricula ainsi que d'une introduction de l'Éducation sexuelle dans les programmes d'enseignement scolaire". Ainsi, le ministre en charge de l'Education nationale, précise que "le Sénégal n'a aucunement envisagé la promotion de l'homosexualité dans les écoles".



Il est clair de préciser encore que le ministre Mamadou Talla est bien en phase avec ceux qui pensent qu'en matière d'Éducation, surtout au Sénégal, il sera question de tenir compte de nos réalités. "Il n'y a point de changement dans le programme. Pas de réforme envisagée. On s'en limite à ce que nous avons toujours produit et qui nous a toujours apporté des résultats", renchérit le ministre.