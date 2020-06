Intifada au Cap Skirring : À cause du lundi de Pentecôte, les 5 responsables feront face au Procureur demain mardi.

Programmée ce lundi, la rencontre entre les cinq responsables convoqués et le Procureur de Ziguinchor se fera demain mardi. La raison évoquée est que ce lundi est jour férié.



C'est lors de leur présence à la brigade de gendarmerie du Cap Skirring que les pandores leur ont fait savoir cette déprogrammation. Du coup, ils sont retournés chez eux. Matar Tendeng, Chérif Badji, Abdourahmane Diallo, Lamine Biaye et Sékou Diatta doivent donc faire face au Parquet demain.

La situation est revenue au calme à Cap Skirring et les activités commerciales ont repris malgré la fermeture de la saison touristique.



Néanmoins, il faut signaler que les pandores continuent leur patrouille. La femme qui a été atteinte puis évacuée à l'hôpital régional de Ziguinchor, a pu récupérer son œil.



Selon Abba Diédhiou, les blessés se portent mieux. Il y a donc eu plus de peur que de mal...