Intervention ‘supposée’ de l’OTAN au Mali : La diplomatie espagnole dément et réaffirme ses liens séculaires avec Bamako

Le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord connu sous le sigle OTAN, s’est tenu à Madrid, dans la capitale Espagnole. Les dirigeants des 30 pays membres se sont réunis pour débattre de grandes questions auxquelles l’Alliance est confrontée et c’est bien à ce sommet que seront définies les orientations stratégiques de l’OTAN pour la prochaine décennie et au-delà, qui permettront à l’Alliance de continuer à s’adapter à un monde en évolution et à préserver la sécurité de la population de ses pays membres. Également, au cours de ce sommet, la problématique de la menace terroriste a été bien évoquée. Ce qui a même poussé certains à penser à une éventuelle intervention au Mali. Mais c’est sans compter la note de l’ambassade d’Espagne au Mali qui l’écarte catégoriquement. « L’Espagne n’a pas demandé pendant le sommet de l’OTAN, ni à aucun moment, une intervention, mission ou une action quelconque de l’alliance au Mali. L’Espagne réaffirme ses liens profonds d’amitié et de coopération avec le Mali et continuera à développer une relation pacifique et amicale avec le Mali », lit-on sur le communiqué.

D’ailleurs, c’est un démenti conforté par les deux ministres Espagnol, José Manuel Albares Bueno et Malien, Abdoulaye Diop, qui ont eu un entretien téléphonique que ce dernier a relayé dans un tweet : « J’ai eu un échange téléphonique avec le ministre des affaires étrangères espagnol au sujet des propos sur une éventuelle intervention militaire de l’OTAN au Mali. Il a démenti et a exprimé son attachement aux relations amicales et de coopération avec le Mali », laisse entendre le ministre malien.