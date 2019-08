Intersection Thiès-Mont-Rolland : Le cheminot Assane Sarr meurt sur le coup après avoir été heurté par un 4X4.

Triste fête de Tabaski pour la famille des cheminots de Thiès. Un des leurs, Assane Sarr, a perdu la vie hier vers les coups de 12 heures, suite à un grave accident. En effet, le cheminot, Assane Sarr âgé de 54 ans ne savait pas qu'il faisait son dernier voyage sur terre quand il se rendait à la rocade de Mont-Rolland pour acheter un mouton pour la fête de Tabaski. De retour de Mont-Rolland en partance pour Thiès, à bord de son Jakarta, il commettra une imprudence qui lui coûtera la vie.

Car, en décidant de traverser à vive allure sans marquer le stop au niveau de l'intersection de la voie de contournement Nord de Mont-Rolland-Thiès, Assane Sarr sera mortellement heurté par un véhicule 4X4 de marque Nissan. Père et soutien de famille, le cheminot est peint comme une personne pieuse et d'un commerce facile.

Cet énième accident remet sur la table des autorités, la lancinante question de l'insécurité routière qui règne sur cette intersection Thiès-Mont-Rolland et qui continue de compter ses morts.