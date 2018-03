Interruption volontaire de grossesse : Une gamine de 15 ans tombe du Pont de l’Émergence

C’est l’histoire d’une gamine de 15 ans qui se nomme Mame Sèye Diop, issue de parents divorcés, qui avait fugué de sa grand-mère à la veille de la Korité pour élire domicile sous le Pont de l’Émergence. Elle y fait la connaissance d’une certaine Diodio Camara et y rencontrera le sieur Alpha Sarr, tailleur de son état. Ce dernier devient, l’occasion faisant le larron, son copain. Puisque la fille a fini par habiter chez Diodio, de cette relation amoureuse elle tombe enceinte, du fait de la fréquence de rapports intimes non protégés.



Diodio Camara, née en 1997, a reconnu avoir proposé le nom de Amy Ciss, la fille de Seynabou Barry, pour tirer Mame Sèye du pétrin, au bout de trois mois de grossesse. Voici son récit : « C’est ainsi que nous nous sommes rendues au Centre de Santé Nabil Choucair où j’ai remis la somme de 1500 francs Cfa à l’agent sanitaire qui nous a certifiées que ledit test était positif. Il a également recommandé à Mame Sèye de faire une échographie. Faute de moyens, je lui ai proposé d’aller en parler à la mère de Alpha Sarr. Elle a pris les comprimés le mercredi 14 février 2018 chez la nommée Seynabou Barry vers zéro heure. Aux environs d’une heure du matin, elle nous demandé de rentrer. A peine arrivée, elle s’est mise à saigner. Quelque chose est sortie de son…, elle l’a enveloppée dans sa serviette avant de le mettre dans un sachet imperméable qu’elle a fini par jeter à la poubelle. J’ai nettoyé la chambre pour que ma mère ne se doute de rien ».



Quant à Amy Cissé, elle a nié catégoriquement avoir remis à Diodio les comprimés qui ont interrompu la grossesse de la petite. « Je réfute ses propos. Elle veut m’inculper. J’ignore la provenance de ces comprimés », dira-t-elle.



Il faut préciser que le manège a été découvert grâce à la perspicacité des éléments du commissariat des Parcelles Assainies alertés par un appel téléphonique. Une fois au Centre Nabil Choucair, les limiers ont trouvé la fille sous perfusion. Toutes les dispositions utiles furent ainsi prises pour mettre le grappin sur les nommées Diodio Camara et Seynabou Barry. Celle ci nie en bloc :« C’est ma fille Amy Cissé qui m’a parlé de la grossesse de la petite Mame Sèye Diop. Je n’ai pas remis à Diodio les comprimés qui ont interrompu la grossesse de la petite. Je réfute ses propos. Elle veut m’inculper. J’ignore la provenance de ces comprimés ».