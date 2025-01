Interpellation et saisie de drogue : Cinq individus arrêtés à Almadie 2 et Keur Massar , 82,5 kg de "Yamba" et un véhicule 4x4 de marque Suzuki Vitara saisie

La rédaction de Dakaractu a pris connaissance d'un communiqué publié sur la page Facebook officielle de la Police nationale, annonçant une opération importante menée par les éléments de la Division Opérationnelle de l'Office Centrale de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS).



Selon le communiqué, cette opération, réalisée le 19 janvier 2025 entre 05h00 et 06h00, a permis l'interpellation de cinq individus dans les localités d'Almadie 2 et de Keur Massar. Les personnes arrêtées sont nommées I. Yatassaye, MA Sané (alias « Ada »), AT Diop, A. Ndiaye et M. Sall.



Ces arrestations font suite à des renseignements opérationnels obtenus par les forces de l'ordre, impliquant notamment MA Sané dans une affaire antérieure de trafic de drogue. Celui-ci aurait participé au débarquement de substances illicites saisies dans la nuit du 29 au 30 décembre 2024 sur la plage de Mbao.



En plus des interpellations, l'opération a permis la saisie de deux colis de chanvre indien d'un poids total de 82,5 kg, un véhicule 4x4 de marque Suzuki Vitara, ainsi que sept téléphones portables. L'ensemble des objets saisis a été mis sous scellés au siège du service concerné, et les suspects ont été placés en garde à vue en attendant la suite de l'enquête.



Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la lutte incessante contre le trafic illicite de stupéfiants, un fléau qui continue de sévir dans le pays. Les autorités réaffirment ainsi leur détermination à démanteler les réseaux impliqués et à traduire les responsables en justice.



Avec cette nouvelle saisie, la police nationale marque un pas de plus dans sa mission de sécurisation des populations et de lutte contre la criminalité organisée.