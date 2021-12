Interpellation, délinquance et criminalité : Ce que dit le tableau de bord de la Police nationale au premier semestre de l’année 2021.

Le bilan porte sur les résultats dans la surveillance des frontières, ainsi que dans la lutte contre la délinquance, la criminalité, l’insécurité routière et le trafic illicite des stupéfiants.



« Des opérations de sécurisation ont été menées sur l’ensemble du territoire national et ont abouti à l’interpellation de vingt et un mille trois cent cinquante-huit (21.358) individus, dont deux cent soixante et un (261) de nationalités étrangères et seize mille deux cent cinquante-cinq (16.255) qui ont été présentés au parquet, avec un taux d’élucidation de plus de 99% des crimes de sang », indique le Bureau des relations publiques de la Police nationale.



Les cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entraîné mort d’homme sont au nombre de 24, en l’espace de 6 mois consécutifs. « Parmi ces cas, les vingt- trois (23) ont été élucidés et l’auteur du dernier est activement recherché », nous apprend-on.



Il a été indiqué qu’une tendance baissière de moins de 52,98 % par rapport au dernier semestre de l’année 2020 est notée dans le cadre de l’analyse de l’évolution de la criminalité durant ce semestre.