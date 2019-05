Internet Society : Vers une réduction de la fracture numérique...

L'atelier consultatif de revue de l'étude pilote sur les indicateurs d'université de l'Internet au Sénégal s'est clôturé, ce mercredi 22 mai, à Dakar. Cette rencontre initiée par l'Unesco a réuni plusieurs experts qui se sont penchés sur la problématique de l'universalité de l'internet. Venu présider la cérémonie de clôture, M. Mbaye, directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, estime qu'une réduction de la fracture numérique s'impose. Pour ce faire, il va falloir mettre les outils numériques à la portée des populations. Rendre le numérique disponible, démocratiser les accès numériques, les prendre en compte dans toutes les dimensions et y travailler pour qu'ils soient accessibles et profitables aux populations.