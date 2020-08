Internet : Free lance son offre fibre...

Pour le Fibre Home, Free propose un débit jusqu’à 20 Mbps avec internet illimité. Un téléphone Wikit 4G est offert, incluant chaque mois un forfait Free d’un montant de 1 500 FCFA. Le client bénéficiera de 180 minutes



d’appel vers tous les réseaux, 20 Go d’internet mobile et 200 sms vers tous les réseaux. Le coût de l’abonnement mensuel est de 15 000 FCFA en plus les frais d’accès sont fixés à 25 000 FCA.







L’opérateur téléphonique a lancé une autre offre à 19 000 FCFA par mois destinée à attirer de nouveaux clients. C’est la Fibre Pro. Il s’agit d’un débit jusqu’à 30 Mbps avec internet illimité.







L’offre d’un téléphone Wikif 4G, incluant chaque mois un forfait Free à 1 500 francs CFA est proposée. Avec cette offre, le client peut avoir jusqu’à 180 minutes vers tous réseaux, 2 Go d’internet mobile et 200 sms vers tous les réseaux. L’abonnement mensuel coûtera 19 000 F TTC par mois.







La Fibre Home + propose un débit jusqu’à 60 Mbps toujours avec internet illimité, un téléphone Wikif 4 G est offert, incluant un forfait Free à 6000 F CFA, chaque mois. Le client bénéficie de 800 minutes vers tous les réseaux, 20 Go d’internet mobile, 500 sms vers tous les réseaux. L’abonnement mensuel coûte 25 000 FCFA en dehors des frais d’accès qui sont de 25 000 FCFA.







Avec la Fibre Pro +, Free propose aussi une offre avec un téléphone Wikif 4G pour zéro franc, deux forfaits mobiles Free incluant chacun, par mois, le forfait Free 6 000 francs CFA. L’opérateur propose 800 minutes, 20 Go d’internet mobile et 500 sms vers tous les réseaux. L’abonnement mensuel



coûte 35 000 F TTC/mois.







Les clients actuels de Free qui seraient séduits par la perspective d'avoir un accès à très haut débit peuvent opter pour la Fibre Pro Max. C’est un forfait avec un débit jusqu’à 100 Mbps en internet illimité. L'abonnement actuel avec 800 minutes vers tous réseaux 20 Go d’internet mobile 500 sms vers tous les réseaux est à 50 000F TTC

par mois. Le téléphone Wikif 4G est offert, incluant deux forfaits mobiles en GPU (appels illimités entre eux), incluant chacun, par mois, le forfait Free

6 000.