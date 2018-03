International / Traque des biens en Irak : Saisie des biens de Saddam Hussein et de tous les dignitaires de l’ex régime dictatorial

L’instance irakienne en charge de la traque des biens des anciens membres du BAAS, parti du dictateur Saddam Hussein a dressé une liste de 4257 dignitaires qui ont été au cœur de la sphère de l’État irakien.



L’ordre de saisie fait apparaître la confiscation de nombreuses propriétés appartenant aux gouverneurs, aux hauts dirigeants du parti BAAS, aux généraux des forces de sécurité et aux dignitaires du régime déchu depuis 2003 ainsi que ceux des proches de Saddam, nous apprend le monde diplomatique dans son site officiel.



La liste des dignitaires cite au premier plan ses épouses, ses enfants, ses petits-enfants, ses proches ainsi que tous ses parents de premier et second degré.



Parmi les dignitaires figurent Ali Hassan Al-Majid, le cousin de Saddam Hussein surnommé « Ali le chimique » et exécuté en 2010, ainsi que demi-frère du dirigeant irakien, Barzan Ibrahim Al-Hassan, lui aussi pendu.



La liste inclut également Tarek Aziz, compagnon de première heure de Saddam Hussein, incarcéré après sa reddition en 2003 et mort en 2015.



Son fils Zyad Aziz a dénoncé dimanche une décision prise en vue d’amasser le plus grand nombre de voix aux prochaines élections législatives prévues le 12 mai.