International : Le Sénégal honoré par son administration pénitentiaire aux Usa

La Direction de l’administration pénitentiaire (Dap) occupe la plus haute place du podium aux Usa, face à ses semblables qui participaient à une compétition. Partie défendre les couleurs nationales aux Etats-Unis d’Amérique, la Dap a encore, une fois réussi à s’illustrer de fort belle manière, à l’international. Ce, en remportant, haut la main des trophées au Mock Prison Riot, une rencontre internationale organisée chaque année aux Usa.



À cet événement qui met en compétition des unités d’intervention spécialisées en milieu carcéral des administrations pénitentiaires de différentes contrées, les éléments de la Dap ont eu la part belle. Ils ont remporté, devant 55 équipes, le trophée par équipe du parcours d’obstacles et la 4ème place du scénario ‘’visibilité zéro’’. Idem, en compétition individuelle où le surveillant de prison Ibrahima Lo a été désigné Super Swat en réalisant le meilleur temps du parcours (4 mn 10 s). Des performances qui viennent, sans nul doute, confirmer le leadership de l’Administration pénitentiaire sénégalaise sur la scène internationale.



Cette compétition, faut-il le préciser, a été organisée par la Division des services correctionnels et de réadaptation de la Virginie occidentale des Usa. C’était en collaboration avec la West Virginia Corrections Training Fondation. Quant à l’édition de cette année tenue du 05 au 08 mai 2019, elle a vu la participation de 33 États des Usa et 22 pays invités, a appris Dakaractu.