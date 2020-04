International : La Diaspora réclame la levée de l’interdiction du rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19.

Des Sénégalais de la diaspora, réunis au sein du Collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés à l'étranger (Sunu Néew, Sunu Réew), ont interpellé de vive voix le président de la République. Dans un document en date du mercredi 29 avril dernier, ils ont demandé à Macky Sall de lever ‘’l’interdiction du rapatriement des Sénégalais décédés à l’étranger du Covid-19’’.



Une décision qui n’a engendré dans leurs rangs qu’’inquiétudes et préoccupations suite à la décision prise par (le) ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur au sujet du rapatriement des dépouilles de compatriotes victimes du Covid-19’’. Et qui a poussé ledit Collectif à dénoncer cette mesure. Mesure qui est sans conséquence.



‘’En plus de son caractère précipité et discriminatoire, cette décision comporte d'autres formes de violence qui se traduisent, notamment, par une stigmatisation insupportable des Sénégalais de l'extérieur. La mesure est d’autant plus inconcevable qu'il existe dans les pays de résidence des émigrés des pompes funèbres dûment habilités pour procéder à la préparation des défunts conformément aux rites religieux de ces derniers et dans des conditions de sécurité et d'hygiène strictes’’, a souligné Seydina Oumar Ba, le coordinateur dudit collectif.



À cela s'ajoute, selon lui, ‘’l'inexistence de la moindre preuve scientifique pouvant établir l'éventualité d'une contagion entre une dépouille mortelle installée dans un cercueil hermétique et les vivants. Le transfert et la consignation des cercueils par les services sanitaires de l'État du Sénégal peuvent donc s'opérer sans aucun risque. De plus, il n'existe aucune mesure en vigueur interdisant le rapatriement des corps dans les pays de résidence des émigrés’’.



Compte tenu de tous ces éléments, le Collectif ‘’Sunu Néew, Sunu Réew’’ d’inviter le président Macky Sall ‘’à corriger cette injustice qui frappe directement une diaspora qui, déjà en proie à l'isolement dans un Occident confiné, n’a plus de force d'être triste. Elle demande seulement que s'amenuise voire que cesse cette souffrance qui vient s'ajouter au drame de la mort. La Diaspora demande à être replacée dans un droit fondamental qui lui est aujourd’hui refusé’’.



Pour M. Ba et ses concitoyens émigrés, l’intervention du président ’’est d’autant plus attendue que ce débat délétère qui se poursuit depuis plusieurs semaines contribue à phagocyter tous les autres sujets et empêche ainsi notre pays d'appréhender sereinement et solidairement les conséquences économiques, sociales et humanitaires de l'après-Covid’’.



Au vu de tout ce qui précède, ledit collectif a réitéré sa demande d'annulation de cette mesure ‘’qui est vue par la diaspora, non seulement comme une injustice inacceptable, mais aussi comme une remise en cause claire de la dignité des défunts et de leurs familles. Ce qui selon les Sénégalais de la Diaspora permettrait de ‘’rétablir la sérénité nécessaire à notre lutte commune contre cette pandémie’’.