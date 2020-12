Interpellé sur la question relative à l'interdiction du port du voile dans certaines établissements privés qui a suscité beaucoup de réactions, le ministre de l'éducation nationale a apporté des précisions sur ce problème, qui selon lui, est en latence au Sénégal depuis 2009.



"Tous les pays qui avaient essayé de légiférer sur la question, depuis plus de 15 ans, ils n'ont pas pu régler ce phénomène. Nous allons continuer de trouver des solutions", soutient Mamadou Talla. Qui toutefois souligne que "l'école sénégalaise est laïque et républicaine. La loi qui organise nos écoles privées est au dessus de toutes les autres croyances que nous avons aujourd'hui".



"Cette année une grande rencontre entre des parties prenantes du privé, la société civile, y compris les parents, aura lieu pour mener de réflexions sur les écoles privées, les conditions d'ouverture et de fonctionnement. Car, ces écoles jouent un rôle capital. Le modèle d'un règlement intérieur avec des dispositions communes sera établi", a fait savoir le ministre de l'éducation nationale.