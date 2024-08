Interdiction du port du voile dans certaines écoles/ Idrissa Seck s'invite au débat: " le peuple sénégalais, est un peuple pluriel et uni"

L'ancien Premier Ministre et ex candidat à la présidentielle de Mars 2024 s'invite au débat sur l'interdiction du port du voile dans les établissements privés catholiques. Selon Idrissa Seck, " le peuple sénégalais, c'est un peuple pluriel, mais uni", a-t-il indiqué dans un message parvenu à la presse.



"Je voudrais inviter tout le monde, les acteurs politiques, les acteurs de la Société civile et l’ensemble des citoyens à garder à l'esprit que, le peuple sénégalais, c’est un peuple pluriel, mais uni. Pluriel dans ses confréries, dans ses ethnies, dans ses esprits politiques", fait-il savoir. A en croire l'ancien Maire de Thiès, " (...) le premier devoir de l‘Etat est d’organiser l’unité de la Nation et au rassemblement autour d’une seule préoccupation, abréger les souffrances des populations, abandonner les défenses des intérêts personnels résolument au service du peuple", a conseillé l'ancien PM sous le régime de Wade.