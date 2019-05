Interdiction du port du voile à ISJA : l’ambassadrice de l’UE relativise

Interpellée sur le débat autour du voile qui défraie la chronique ces derniers jours avec la mesure qui frappe l’institution Sainte Jeanne D’Arc de Dakar, la cheffe de la délégation de l’UE a fait dans le relativisme. Selon Irène Mingasson, il faut continuer à assurer une qualité et une ouverture du monde académique. Il faudrait également écouter les jeunes, les besoins et les aspirations qu’ils ont par rapport à leur avenir, avance l’ambassadrice de l’UE qui croit que l’assurance réside dans l’ouverture du monde académique et non de se cloisonner entre ses murs.