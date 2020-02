Interdiction des sachets plastiques : Greenpeace Afrique adhère et félicite le ministre de l'environnement

Greenpeace Afrique a salué la mesure de l'entrée en vigueur au mois d'avril prochain de la loi contre le plastique et s'est félicité de cette décision de l'état du Sénégal . "C'est avec un grand intérêt que Greenpeace Afrique salue la décision du ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, de mettre en application effective l’interdiction des sachets d'eau et gobelets en plastique. Cet engagement renouvelé des autorités sénégalaises constitue un grand bond en avant dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique dont les impacts négatifs sur les écosystèmes terrestres et marins sont notaires avec, en outre, des conséquences graves sur la santé publique des sénégalais" renseigne le communiqué de l'ONG de défense des ressources. Greenpeace de promettre par ailleurs dans le cadre de sa campagne panafricaine de lutte contre les déchets plastiques, à soutenir les initiatives durables du gouvernement tout en rappelant la nécessité d’étendre le champ d’application de la loi 2015-09 du 21 avril 2015 relative à l'interdiction de la production, de l’importation, de la détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle de déchets plastiques et arriver à une interdiction complète des sachets à usage unique. Toute solution à la crise mondiale de la pollution plastique devrait contribuer à une "transition juste" vers une économie sans plastique conclu l'ONG