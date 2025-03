Interdiction de sortie du territoire national : Mansour Faye obtient gain de cause

Le juge des référés liberté de la Cour suprême a statué sur la requête de l’ancien ministre Mansour Faye. Il a enjoint au ministre de l’Intérieur d’ordonner à la police de l’air et des frontières de laisser le maire de Saint-Louis voyager librement, mettant ainsi fin aux restrictions portant atteinte à sa liberté de circulation, selon Me Amadou Sall, l’avocat de l’ex-ministre des Infrastructures sous Macky Sall.



Suite à son interdiction de quitter le territoire national, Mansour Faye avait saisi le juge des référés de la Cour suprême par l’intermédiaire de ses avocats. Cette décision de justice, qui prend effet immédiatement, a été confirmée par Me Amadou Sall.