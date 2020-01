Interdiction de marche par le préfet de Ngothie : Les habitants de Dya prennent acte et promettent de poursuivre le combat contre la spoliation de leurs terres.

Les populations de Dya et environs qui avaient prévu d'organiser une marche contre une tentative de spoliation de leurs terres, ont buté sur le refus du préfet de l'arrondissement de Ngothie, qui a signé un arrêté portant interdiction de cette manifestation pacifique. Très remontées contre une telle décision, ces dernières ont dit avoir pris acte, mais ont promis de poursuivre le combat contre " les étrangers qui sont en train de manœuvrer pour s'accaparer de leurs terres destinées à la pêche, à l'élevage, à l'agriculture etc..." Rappelons que le bras de fer oppose les habitants de Dya et environs à la société des Salins du Sine-Saloum...