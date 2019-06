Interdiction de manifester par le préfet : Aar Linu Bokk surseoit à sa 3ème Manif de cet après-midi

Dakar ne sera pas le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre cet après-midi. En effet, la plateforme citoyenne Aar Linu Bokk vient d'annoncer qu'elle ne tiendra pas son troisième jour de rassemblement pacifique initialement prévu ce vendredi 27 juin. "Nous ne serons pas les citoyens qui créerons aujourd'hui une situation de tension au Sénégal", a affirmé Aliou Sané.

Auparavant, Cheikh Tidiane Dièye et Cie avait pris la décision de rallier les forces sociales qui ont décidé de faire une marche cet après-midi à 15h allant de l'école normale au Rond point du Jet d'eau. Mais, suite à la notification du préfet de Dakar interdisant tous les rassemblements prévus en ce jour, pour Aliou Sané, membre de la plateforme, les autorités viennent encore une fois de démontrer leur mauvaise foi.

"Le jour où nous avions déposé notre demande, ils ont dit à notre émissaire qu'une demande à été déjà introduite le même jour et à la même heure. Mais après nos investigations, on a constaté qu'il n'en est rien... On s'attendait vraiment à ce que les autorités soient motivées par un esprit d'apaisement", a rétorqué Aliou Sané, membre de ladite plateforme.

À ce titre, ils se disent plus que jamais déterminés à continuer le combat pour la justice et transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal.

Par ailleurs, Aliou Sané d'indiquer que Aar Linu Bokk déposera dès lundi prochain une autre requête pour un rassemblement pacifique. Mais en attendant, ils appellent tous les sénégalaises et sénégalais à manifester leur indignation suite à la décision préfectorale.