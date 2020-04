Interdiction de la conférence de presse du mouvement Frapp/France dégage : Ce que Guy Marius Sagna a dit au préfet de Dakar.

Suite à la décision du préfet de Dakar d'interdire la conférence de presse du mouvement Frapp/France dégage, qui était prévu ce mardi 14 avril 2020, pour cause d'état d'urgence, Guy Marius Sagna dit en avoir pris acte. Cependant, il précise que la loi d'habilitation ne doit pas servir de prétexte au président de la République pour enfreindre les libertés des citoyens.



"L'État du Sénégal a interdit puis dispersé avec deux camionnettes de police, la conférence de presse du frapp, d'aujourd'hui, qui devait parler en fait du coronavirus et donner son point de vue par rapport à la politique actuellement en cours. Nous prenons acte de cela et avons dit au préfet que nous sommes quand même étonnés. Depuis qu'il y a le couvre feu, beaucoup de conférences de presse ont été organisées pourquoi la nôtre devait être interdite et dispersée ? D'autant plus que les policiers qui sont venus ici ont vu que les sièges respectaient la distance d'un mètre, en plus il y'avait des solutions hydroalcooliques dans la salle, sans compter que nous avions acheté des masques pour que tous les journalistes qui n'en avaient pas puissent en disposer", explique Guy Marius Sagna.



Pour le responsable du mouvement Frapp/France dégage, la conférence qu'ils devaient tenir n'est pas un rassemblement. "nous sommes vingt (20) dans ma maison. Ce n'est pas un rassemblement ? ", se questionne t-il, avant de poursuivre : "Nous refusons que l'état d'urgence soit un moyen pour confiner la critique, l'expression libre et démocratique des points de vue, parce que c'est ça qui est en jeu. Si nous ne le faisons pas, nous allons tuer pendant l'état d'urgence le pluralisme démocratique, le pluralisme des idées, en passant par la loi d'habilitation que nous avons dénoncée. Qui au lieu de mettre en avant les mesures sanitaires et sociales, met en avant des mesures policières, une concentration des pouvoirs autour d'un individu qui est déjà un monarque républicain", a soutenu Guy Marius Sagna au micro de la Rfm...