Interdiction de l’utilisation des sachets plastiques : échanges avec les forces de défense et de sécurité sur la loi

Le ministre de l’environnement et du développement durable a présidé ce matin un atelier de formation et d’échanges sur la loi relative à l’interdiction, la production mais aussi l’importation et l’utilisation de sachets plastiques. Une loi entrée en vigueur depuis le 4 Janvier 2016. Une occasion donc d’échanger avec les forces de l’ordre et les autorités administratives sur l’esprit, le contenu et les moyens de mise en application. « Mais aussi réfléchir ensemble sur les principaux leviers à actionner pour lever les barrières qui s’opposent à son application », a dit le ministre qui a informé que la loi sera révisée sous peu afin d’étendre son champ d’application.