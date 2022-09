Intercommunalité : Les maires de Golf Sud et de la Patte d’Oie annoncent un important projet de partenariat pour les deux communes.

Les communes de Patte d’Oie et de Golf Sud ont annoncé qu’elles vont parapher une convention avec l’ONG Belge Echo communication dans la gestion inclusive des affaires de la cité. C’est une convention qui regorge d’importants projets que les deux maires vont mettre en œuvre durant le quinquennat. Elles ont décidé de mettre à exécution l’intercommunalité entre ces deux communes pour servir leurs destinées. Cette ONG est un démembrement de la coopération Belge qui accompagne avec des financements innovants pour accompagner les populations et plus précisément le coaching territorial.



La signature de cette convention se fera les semaines à venir après l’avoir présentée au conseil municipal et approuvée par le préfet du département…