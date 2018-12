Inter-Naples : Koulibaly sanctionné, 2 matches à huis-clos pour l’inter

C’est le scandale qui frappe l’Italie ce jeudi. Lors du match entre l’Inter Milan et le Napoli (1-0), Kalidou Koulibaly a été victime d’actes racistes durant la rencontre. Finalement expulsé en fin de match, le Sénégalais a écopé de deux matches de suspension. Des propos condamnés dans le monde du football, à l’image de Cristiano Ronaldo ou encore du principal intéressé, qui s’est dit « fier de sa couleur de peau ». Et après ces agissements racistes, la Serie A a condamné l’Inter Milan puisque son stade sera fermé pour les deux prochaines rencontres, et notamment la réception de Sassuolo le 19 janvier prochain. De son côté, la Curva Nord a écopé d’un match supplémentaire de suspension