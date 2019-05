Inter : Keïta Baldé peu convaincant pourrait retourner à Monaco

Arrivé cette saison à l’Inter de Milan en provenance de la ligue 1 Française, précisément de Monaco, le Sénégalais Diao Keïta Baldé pourrait très bientôt retourner sur le rocher. Un retour anticipé qui pourrait perturber les plans de l’attaquant intériste qui rêvait de s’imposer dans la série A et inciter le club Italien à lever son option d’achat estimé à 34 millions d’euros.



Mais, une adaptation lente et une série de blessures rendent la saison de Keïta Baldé très compliqué (Seulement 4 buts inscrits.) À cela s’ajoute une hygiène de vie qui ne serait pas toujours soignée et un changement récent de son agent. Autant de facteurs qui pourraient renvoyer le Sénégalais dans le championnat Français, à Monaco qui est toujours propriétaire du joueur.