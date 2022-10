Intensification des bombardements de Moscou : Kiev demande des anti-missiles au G7 pour sa protection.

L’attaque du pont qui relie la Crimée à la Russie par un engin explosif a mis le Kremlin dans tous ses états. En réponse, Poutine a intensifié ses bombardements tôt le matin du mardi 12 octobre 2022 en larguant des missiles dans certaines villes ukrainiennes dont la capitale, Kiev, qui a été épargnée depuis avril dernier.



Face à cette intensification et impuissant devant ces bombardements qui font des dégâts humains et matériels, le président Ukrainien demande l’aide Européenne pour se doter d'engins anti-missile. Car 19 personnes ont été tuées et une centaine blessées après des bombardements importants sur tout le pays. « Lorsque l'Ukraine recevra un nombre suffisant de systèmes de défense aérienne modernes et efficaces, l'élément clé de la terreur russe - les frappes de missiles - cessera de fonctionner », lance Zelenski.



Toutefois, il invite la communauté internationale à prendre des mesures draconiennes contre le Kremlin. « Nous devons bloquer son secteur énergétique par des sanctions, briser la stabilité des revenus russes issus du commerce du pétrole et du gaz. Les exportations de pétrole et de gaz de la Russie doivent être soumises à un plafonnement strict des prix zéro profit pour l'État terroriste », propose Kiev.