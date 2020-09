Intempéries du Week-end : Mamadou Ngom Niang exprime sa compassion aux sinistrés

Les graves intempéries qui viennent de survenir dans presque toutes les localités du pays nous ont tous surpris par leur soudaineté et par la gravite des dégâts causés. De nombreuses familles ont beaucoup perdu de leurs biens les plus nécessaires.

Je tiens à leurs exprimer, ma tristesse, mon soutien et ma solidarité. Je salue la décision du Chef de l’Etat instruisant le ministre de l’intérieur de déclencher le plan ORSEC. Je lance un appel à toutes la jeunesse, aux mouvements et associations et aux bonnes volontés à s’engager, aux côtés des autorités publiques et des services de secours, pour répondre aux besoins d’urgence et assurer l’entraide nécessaire.



Puissent ces gestes, très diverses, de solidarité, répondre au mieux à vos besoins et vous apporte le réconfort de la fraternité

Vive le Sénégal

Que Dieu nous assiste et nous protège