Intégration juridique des échanges dans la ZLECA : L'Afrique opte pour la création d'un marché commun pour faciliter le transit.

La réunion du comité technique sur la justice et les affaires juridiques de la ZLECA s’est tenue à Dakar.





Suite à la réunion précédente qui avait réuni les ministres du commerce c'est au tour de celle des ministres de la justice des pays africains pour l’élaboration et la validation des instruments juridiques de la zone de libre-échange continental africain.Cette réunion s’inscrit dans la ligne droite des assises de Kigali, complétée par des annexes et appendices afin d’examiner et préparer des annexes à soumettre à la signature des chefs d’État africains lors du sommet de l’Union Africaine qui se tiendra en juillet prochain en Mauritanie. Ainsi, le ministre Ismaïlia Madior Fall se réjouit du choix porté sur le Sénégal pour abriter cette rencontre de deux mois après la signature par les chefs d’État africains de l’accord créant la ZLECA de même que les règles et procédures relatives aux règlements des différends.