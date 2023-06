Insultes, manipulations et violences : Aliou Sow accuse le Pastef et son leader

Le ministre de la culture et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, n’apprécie guère ces nouveaux procédés en politique. Et Aliou Sow d'estimer que ce sont le leader du parti Pastef et ses partisans qu’on doit indexer. « C’est avec eux que nous avons vu pour la première fois nos chefs religieux insultés, l’espace politique est maintenant pollué par ces gens qui ne font que calomnier, dire des contrevérités et désacraliser les institutions », s’indigne le ministre de la culture qui a pris la parole lors du point de presse de la coalition Benno Bokk Yakaar ce dimanche.







Sur les récentes manifestations qui ont causé beaucoup de dégâts, le ministre Aliou Sow marque sa conviction de voir l’État poursuivre ses objectifs en faisant face à toute personne animée d'une volonté de déstabiliser le pays.