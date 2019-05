Institution Ste Jeanne d'Arc : Les parents d'élèves s'offusquent contre l'interdiction éventuelle du port du voile.

Massés devant l'institution Sainte Jeanne D'Arc, parents et élèves sont venus dénoncer la mesure officialisée par les autotités administratives de l'institut, lequel interdit à compter de la rentrée prochaine, le port du voile au sein de l'établissement.

À la surprise générale, ils ont été interdits d'accès dans l'institution et ont préféré effectuer une protestation improvisée pacifique jusqu'au sporting club de Dakar pour s'insurger contre la mesure.



Les parents d'élèves sont catégoriques, la décision est brutale, unilatérale et contraire aux règlements de l'enseignement éducatif du Sénégal.



Préoccupée par la mesure, l'association des parents d'élèves de l'Institution Sainte Jeanne D'Arc entend se battre de toutes ses forces et n'exclut pas d'ester en justice pour défendre les intérêts des potaches.

Une réunion du bureau élargi de ladite association est prévue le mardi 07 mai prochain, le temps d'organiser la défense.