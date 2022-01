Institut Thales-Afrique : Mimi Touré et le Colonel Abdou Aziz Ndaw en convergence de vues sur l’unité sécuritaire africaine.

Ce samedi, à l’occasion de la remise de diplôme de l’Institut Thales-Afrique qui forme des cadres sénégalais et africains en géostratégie et géopolitique, Mimi Touré, ancien Premier ministre et marraine des promotions présentées et le truculent colonel de gendarmerie Abdou Aziz Ndaw, enseignant à l’Institut Thales, ont abondé dans le même sens pour ce qui concerne la sécurité du continent africain.



Mimi Touré qui s’est définie comme une afro-optimiste invétérée, après avoir listé les nombreux atouts du continent africain, a aussi abordé la nécessité urgente d’une armée africaine pour mettre en commun les besoins d’investissement énormes nécessaires à la défense du continent face au terrorisme.



Le Colonel Ndaw a renchéri en relevant que “les terroristes sont bien des africains, autant que nos enfants qu’il faut rapidement éduquer et sortir du spectre de la pauvreté et du désespoir, car le terrorisme fleurit dans le terreau de la pauvreté”, dira-t-il.



La marraine a encouragé l’Institut Thales à constituer un think-tank de jeunes experts pour donner une perspective à la jeunesse africaine sur le présent et l’avenir du continent où l’âge médian est de 20 ans alors qu’il est de 42 ans en Europe.