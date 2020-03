Institut Pasteur : 20 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 1 nouveau guéri.

Sur 87 tests effectués, 20 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 5 cas importés, 14 cas contact et 1 cas issu de la transmission communautaire. Un cas a été testé négatif et déclaré guéri.

A ce jour, le Sénégal compte 162 cas confirmés positifs au coronavirus dont 28 guéris et 134 encore sous traitement avec 2 cas graves.