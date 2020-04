Institut Pasteur : 11 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 13 nouveaux guéris.

Sur 105 tests effectués, 11 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 9 cas contacts suivis et 2 cas issus de la transmission communautaire. 13 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal compte 237 cas positifs dont 105 guéris, 2 décès, 1 évacué et 129 encore sous traitement.