Instauration du couvre-feu : Le rappel à l’ordre de l’Association des Juristes Sénégalaises.

L’Association des Juristes Sénégalaises (Ajs) a vivement condamné les actes de violence policière perpétrés, dans la soirée du premier jour du couvre-feu, contre des citoyens sénégalais, y compris sur des membres du personnel de santé. Des actes commis aussi bien sur des hommes que sur des femmes, qui ont suscité la réaction de ladite association.



Celle-ci, dans un communiqué parcouru par Dakaractu, s’en est insurgé, ‘’tout en invitant les populations au respect strict de la loi et des dispositions prises par les autorités compétentes pour prévenir la propagation du Covid-19’’. Elle rappelle que ‘’les lois en vigueur n’ont jamais demandé que les personnes qui ne respectent pas le couvre-feu soient sévèrement matraquées. En outre, en agissant ainsi, ces forces de l’ordre, peuvent, sans le savoir, être source de contamination, en ne respectant pas, par leurs actes, le règles de distanciation établies’’.



Ladite structure dit d’ailleurs, être consciente ‘’de la gravité de la situation que traverse notre pays ; de tous les efforts faits par toutes les forces vives de la nation pour éradiquer ce mal ; et de la détermination, du dévouement et d’engagement de tout le personnel de la santé pour combattre ce virus au risque même de leur vie’’. À ce titre, elle ‘’invite les populations, particulièrement les jeunes, à plus de civisme et de discipline pour contribuer à combattre le Covid-19’’. Non sans demander aux forces de l’ordre de se limiter ‘’à une application stricte des lois qui nous régissent tous. C’est ainsi que nous serons une nation solidaire capable de vaincre ce virus, véritable calamité mondiale’’.