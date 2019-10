Installé dans ses nouvelles fonctions de Dg de l'Agence de la Reforestation et de la Grande Muraille verte, Aly Haïdar décline sa feuille de route.

Aly Haïdar a été installé ce lundi 14 octobre dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande muraille verte, par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Une occasion saisie par l'écologiste pour décliner sa feuille de route. « Tous les jours, nous mènerons des actions de reforestation sans attendre la pluie, sans attendre les arbres parce que nous les aurons ensemble. Avec les Eaux et Forets, nous avons beaucoup de pépinières qu'il nous faudra remettre en valeur ». Aly Haïdar de poursuivre : « Nous voulons à la fois, lutter contre le désert, mais apporter aux populations des arbres utiles dont ils ont besoin pour se nourrir, pour transformer ou pour vendre. Nous créerons des oasis au nord avec l'apport d'eau, des bassins de rétention, avec les bas-fonds, avec des palmeraies, des datteraies, pour faire reculer le désert, et avancer la grande muraille verte ». Pour finir, il a assuré qu'il travaillera en étroite collaboration avec les services du ministère de l'Environnement et du Développement durable.