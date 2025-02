Installation du nouveau bureau de la Jeanne d’Arc : « Il faut redonner à la JA son identité » (Jo Sambou, président)

À la suite de l’assemblée générale élective qui s’est tenue samedi dernier, la doyenne des clubs a installé ce mercredi, dans son siège, son nouveau bureau composé principalement du comité directeur.



Parmi les membres de ce bureau figurent :

- Joseph Gabriel Sambou, président ;

- Serigne Mbacké Ndiaye, 1er vice-président ;

- Moustapha Biteye, 2e vice-président ;

- Serigne Mboup, 3e vice-président ;

- Abdoulaye Diaw, 4e vice-président ;

- Adama Beye, 5e vice-président ;

- Mbaye Ngom, 6e vice-président ;

- Bassirou Kane, secrétaire général ;

- Serigne Mbacké Gueye, adjoint au secrétaire général ;

- Cheikh Fall, trésorier général ;

- Mme Sakho Marie Amélie Lopez, adjointe au trésorier général.



Après l’installation, le président Jo Sambou a exprimé sa vision pour l’avenir de la Jeanne d’Arc, soulignant la nécessité d’une nouvelle orientation qui implique la contribution de tous les membres du club. « C’est d’abord un sentiment de fierté d’appartenir à la Jeanne d’Arc et de désormais devoir la servir au poste de président. C’est une mission noble et lourde, mais je la partage avec d’autres personnes qui ne me laisseront pas seul. Je suis confiant quant à la perspective à prendre à la tête de la Jeanne d’Arc de Dakar. Je tiens à remercier Serigne Mbacké Ndiaye et Moustapha Biteye. Le sport, c’est d’abord la démocratie. Tous les deux avaient décidé de postuler au même poste, mais ils ont convenu de me laisser devant et de se mettre à mes côtés pour travailler ensemble pour la Jeanne d’Arc », a déclaré le nouveau président du club des Bleu et Blanc.





Une feuille de route axée sur la réconciliation



La mission première du nouveau bureau est la réconciliation de tous les membres de la Jeanne d’Arc, a insisté Joseph Gabriel Sambou. « C’est une question qui peut sembler abstraite et banale, mais elle ne l’est pas du tout. Il faut que nous réconciliions les fils de la Jeanne d’Arc, car une JA unie est imbattable », a-t-il affirmé.



La deuxième mission consiste à mettre en œuvre un programme de modernisation et de performance, enrichi par les membres du comité directeur, notamment Serigne Mbacké Ndiaye et Moustapha Biteye. Ce programme vise à redonner à la Jeanne d’Arc son identité de formateur et à assurer que le club s’impose dans toutes les disciplines, marquant ainsi son territoire.



Un appel aux supporters



Un autre aspect essentiel, selon Jo Sambou, concerne l’équipe fanion, qui doit quitter la N1 pour accéder à la N2, puis à la L1, avec l’appui de tous, en particulier des supporters de la JA. Le président a lancé un appel vibrant aux supporters en ces termes : « Chers supporters, revenez à nos côtés. Nous pouvons être une locomotive, mais c’est vous qui allez pousser la Jeanne d’Arc pour aller plus loin dans nos ambitions. »