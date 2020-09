Installation du nouveau Khalife de Médina Baye Kaffrine : Baye Euweul Wilane succède à son père.

La cérémonie d'installation du nouveau Khalife de Médina Baye Kaffrine a été paraphée devant les dignitaires et le maire de cette localité.



Ainsi, Baye Euweul Wilane succède à son père, Cheikh Abdoulaye Wilane. Âgé de 28 ans, le nouveau Khalife devra désormais terminer les chantiers de son père et lancer ses propres projets pour moderniser Médina Baye Kaffrine. On nous apprend également qu'il a été envoyé au Caire (Egypte) pour poursuivre ses études...