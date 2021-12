Installation du comité électoral départemental « BBY » Matam : l’opposition déclarée « non grata » ainsi que les listes parallèles

Le comité électoral départemental de la coalition Benno a été officiellement installé. Me Moussa Bocar Thiam, Maire de Ourossogui a été installé comme Président dudit comité. Le coordonnateur de la coalition dans le département, le député Farba Ngom est revenu devant les dix candidats pour les différentes communes ainsi que celui du Conseil départemental sur l’importance de ces élections. Ils ont réitéré leur engagement et leur fidélité à leur leader Macky Sall. Et aussi tenu à rassurer sur la pertinence des choix du Chef de l’État dans le Département.



Pour sa part, Me Thiam a dit mesurer l’honneur et la confiance placés en eux et d’affirmer que l’opposition sur toutes ses formes n’a pas sa place à Matam. Certains de la victoire de la coalition Benno dans toutes les communes, le Président du comité électoral a interpellé leurs camarades s’étant engagés dans des listes parallèles, à se ressaisir. Il a tenu à assurer que toutes les conséquences seront tirées au lendemain des élections de 2022. Il a enfin appelé les militants à ne pas se laisser distraire par ces fausses listes...