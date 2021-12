Installation du comité électoral de Bby à Kaolack / Adji Mergane Kanouté : « Nous n'avons pas d'adversaires de taille à Kaolack »

L'honorable députée Adji Mergane Kanouté qui a pris part à la cérémonie d'installation du comité électoral de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, a magnifié cet élan de solidarité.



"Nous avons procédé à l'installation du comité électoral de Kaolack dans l'unité, dans la solidarité et dans l'acceptation collective des choix de son Excellence le Président Macky Sall. J'ai considéré que le meilleur profil pour le département de Kaolack est le Président Pape Demba Bitèye et le meilleur profil pour la commune de Kaolack est Modou Ndiaye Rahma. Ces deux fils de Kaolack ont en permanence investi à Kaolack, particulièrement en apportant leur soutien à la population surtout les cibles vulnérables", a-t-elle déclaré.



Avant de poursuivre : "Nous allons nous mettre très rapidement à l'installation des différents comités de quartier de Kaolack. La stratégie est de miser sur les visites de proximité. Il est important d'aller à la rencontre des populations de les entretenir de la nécessité de voter pour la liste de Benno Bokk Yakaar qui est la liste du président Macky Sall, et encore de les sensibiliser sur le pourquoi il est nécessaire et opportun de voter pour les choix du Président, notamment nos camarades et frères Pape Dembe Bitèye et Modou Ndiaye Rahma".



Revenant sur les dispositifs mis en place dans son fief, Adji Mergane Kanouté d'annoncer la couleur. "Nous avons été le premier quartier( Bongré) à mettre en place un comité électoral, le signal a été donné et les responsables et militants sont déjà sur le terrain pour des visites de proximité. Nous avons la responsabilité de gagner tous les quartiers de Kaolack et ainsi faire gagner la coalition Benno de la façon la plus remarquable. Nous n'avons pas d'adversaires de taille à Kaolack".